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Haberler Galeri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 13:54

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

Galatasaray'ın bu sezon en çok parlayan ismi olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçının ardından birçok Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kerem için teklif yapmaya hazırlanan Lyon ve Marsilya gibi takımlar oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Genç oyuncunun hayatı ve futbol hikayesi Frank Ribery'e benzetildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

Galatasaray'ın bu sezon en çok parlayan ismi olan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçlarının ardından Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenmeye alındı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

Marsilya ve Lyon'un teklif yapmaya hazırlandığı Kerem Aktürkoğlu'nun rekor bedelle satılması bekleniyor. Genç oyuncu hakkında da çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

Fatih Terim yönetimi tarafından keşfedilen ve Galatasaray'a gelerek kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank Ribery'e benzer bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

KEREM, 1999 İZMİT DEPREMİNDE SAĞ KURTULDU

Kerem Aktürkoğlu'nun, 1999 yılında meydana gelen İzmit depreminde enkaz altında kaldığı ve molozların altından kurtulduğu ortaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun hayat hikayesi aynı şekilde bir araba kazasından yaralı kurtulan Frank Ribery'e benzetiliyor.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...

FRANSA BASININDAN ÖVGÜLER

L'Equipe'in deprem detaylarına yer verdiği haberde, "İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Molozların altından sağ bir şekilde kurtulmayı başaran Kerem, Aktürkoğlu ailesini sevince boğar. Galatasaray, "Harry Potter" lakabına anılan Kerem Aktürkoğlu gibi Türk futbolunun umudu olabilecek bir futbolcuya sahip oldu."

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