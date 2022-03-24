FRANSA BASININDAN ÖVGÜLER

L'Equipe'in deprem detaylarına yer verdiği haberde, "İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Molozların altından sağ bir şekilde kurtulmayı başaran Kerem, Aktürkoğlu ailesini sevince boğar. Galatasaray, "Harry Potter" lakabına anılan Kerem Aktürkoğlu gibi Türk futbolunun umudu olabilecek bir futbolcuya sahip oldu."