Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
13:54
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Fransa basınından övgü dolu sözler...
Galatasaray'ın bu sezon en çok parlayan ismi olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçının ardından birçok Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kerem için teklif yapmaya hazırlanan Lyon ve Marsilya gibi takımlar oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Genç oyuncunun hayatı ve futbol hikayesi Frank Ribery'e benzetildi. İşte son dakika haberinin detayları...