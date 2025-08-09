Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig devinin stadı listede yer aldı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 22:04

Futbolda oyuncuların sahne aldığı stadyumlar ve taraftarların oluşturduğu atmosfer, futbolun en önemli unsurlarından birisidir. Dünya futbolunda da birçok stadyum kendine has dokusuyla tarihe kazınmıştır. İngiliz FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 30 stadyumunu açıkladı. Listede, Süper Lig'den bir stat da kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 30 stadyumunun yer aldığı dev liste...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI

30. Stadio Luigi Ferraris

29. Municipal de Braga

28. Allianz Stadyumu

27. Gelora Bung Karno Stadyumu

25. Centenario

24. Soccer City

23. Johan Cruyff Arena

22. Azadi Stadyumu

21. Estadio da Luz

20. Stade de France

19. De Kuip

18. Cairo International Stadyumu

17. de Mestalla

16. Metropolitano

15. Anfield Road

14. Stade Velodrome

13. Celtic Park

12. Wembley

11. Allianz Arena

10. Ibrox

9. Tottenham Hotspur Stadyumu

8. Azteca

7. Monumental

6. Camp Nou