Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:27

Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Ligde son 5 haftayı kayıpsız kapatarak 33 puan elde eden ve maç eksiğiyle 2. sıraya düşen sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde sahasında oynayacağı maçtan galip ayrılarak tekrar zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Kritik mücadeleyi beIN Sports 1canlı yayını üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları.