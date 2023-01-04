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Haberler Galeri Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:27

Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Ligde son 5 haftayı kayıpsız kapatarak 33 puan elde eden ve maç eksiğiyle 2. sıraya düşen sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde sahasında oynayacağı maçtan galip ayrılarak tekrar zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Kritik mücadeleyi beIN Sports 1canlı yayını üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları.

Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. Haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi - NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maç eksiğiyle ligin zirvesini ezeli rakip Fenerbahçe'ye devreden Okan Buruk ve öğrencileri Ankaragücü karşısında galip gelerek adını tekrar liderliğe yazdırmak için sahaya çıkıyor. Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle linki ve ilk 11 detayları şöyle;

Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Van Aanholt, Midtsjo, Berkan, Mertens, Rashica, Barış, Gomis.

MKE ANKARAGÜCÜ XI: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

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Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

  • Galatasaray için kritik öneme sahip olan Ankaragücü karşılaşması 4 Ocak 2023 Çarşamba günü oynanacak.
Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

  • Süper Lig karşılaşmasında ilk düdük saat 20:00'de çalacak.
Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Süper Lig 17. Hafta Galatasaray - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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