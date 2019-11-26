Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda bugün oynayacağı Club Brugge maçı ile Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansı kalmayan sarı kırmızılı temsilcimizde hedef; grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nden yola devam etmek... Peki Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maça hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2019
08:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
08:38
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