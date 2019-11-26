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  • Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

- Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda bugün oynayacağı maçı ile Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansı kalmayan sarı kırmızılı temsilcimizde hedef; grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nden yola devam etmek... Peki saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maça hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:38
Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki 5. maçında G.Saray bugün evinde 'ü ağırlıyor.

Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. - Brugge maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

A Grubu'nda ilk ikiye girme şansı kalmayan ve 1 puanla son sırada yer alan temsilcimiz, 2 puanla 3. sırada yer alan rakibini yenip 3. olarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Aslan, Devler Ligi'nde 51 maçta 14 galibiyet alırken, 27 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

KADROYU ZOR KURDU

Fatih Terim, kritik maç öncesinde eksiklikler nedeniyle kadroyu zorlukla kurulabildi.

Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

İsimleri UEFA'ya bildirilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemiyor.

Galatasaray - Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Cezalı Nzonzi ve sakatlıkları süren Şener, Luyindama, Falcao, Babel ve Andone de 'e karşı yok.

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