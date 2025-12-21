Haberler
Galeri
Galatasaray efsanesi Fernando Muslera inanılmazı başardı! 2015'ten bu yana bir ilk...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:06
Galatasaray efsanesi Fernando Muslera inanılmazı başardı! 2015'ten bu yana bir ilk...
Galatasaray'daki kariyerini sonlandırarak Arjantin'in Estudiantes takımına transfer olan Fernando Muslera, kupalara doymuyor. Tecrübeli file bekçisi, bir haftada ikinci kez zafere ulaşırken, yıllar sonra yaşanan bir başarının da altına imzasını attı. İşte detaylar...