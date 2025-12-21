Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:06

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera inanılmazı başardı! 2015'ten bu yana bir ilk...

Galatasaray'daki kariyerini sonlandırarak Arjantin'in Estudiantes takımına transfer olan Fernando Muslera, kupalara doymuyor. Tecrübeli file bekçisi, bir haftada ikinci kez zafere ulaşırken, yıllar sonra yaşanan bir başarının da altına imzasını attı. İşte detaylar...

Arjantin'de Şampiyonlar Kupası maçında eski Galatasaraylı kaleci Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Platense karşılaştı.

Buenos Aires'te bulunan Unico de San Nicolas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Estudiantes tarafı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ALARIO DUBLE YAPTI

Platense'nin tek golü 50. dakikada Franco Zapiola'dan gelirken, Estudiantes'in gollerini ise 79 ve 90+1. dakikada Lucas Alario kaydetti.

MUSLERA VE SOSA SAHADAYDI

Karşılaşmada Fernando Muslera, 90 dakika boyunca sahada kalırken, Sosa ise 62. dakikada oyuna girdi.

BİR HAFTADA ÇİFTE ZAFER

Lig zaferinin ardından Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Estudiantes, böylece bir haftada ikinci kupanın sahibi oldu.

KARİYERİNDEKİ 24. KUPA

Galatasaray'ın efsane ismi, geçen hafta kariyerinin 23. kupasını kazanmıştı. Fernando Muslera, Arjantin Şampiyonlar Kupası'yla birlikte bu sayıyı 24'e çıkardı.

YILLAR SONRA İLK

Öte yandan Fernando Muslera, Carlos Tevez'den sonra (2015) futbol tarihinde aynı takvim yılı içinde farklı kıtalarda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan ikinci futbolcu oldu.

PERFORMANSI

Estudiantes formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Fernando Muslera, kalesinde 23 gol görürken, 9 mücadeleyi de gol yemeden tamamladı.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'da 551 maçı bulunan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçen futbolcular arasına girmeyi başarmıştı.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

39 yaşındaki eldiven, Galatasaray forması altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.