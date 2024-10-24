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Haberler Galeri GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”
Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:02

GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında beklenmedik bir durumla mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 4-3 galip ayrıldı. İkinci yarıda gösterilen performans, SABAH Spor yazarları tarafından da eleştirildi. Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu, Elfsborg mücadelesini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: Cehennem gibiydi…

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç temsilcisi Elfsborg karşısında ikinci yarıda 3 gol yese de sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: Cehennem gibiydi…

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti.

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GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: Cehennem gibiydi…

Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: Cehennem gibiydi…

İstanbul'a birer galibiyet ve yenilgiyle gelen Elfsborg ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak 3 puanda kaldı.

GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: Cehennem gibiydi…

Zorlu geçen mücadeleyi, SABAH Spor yazarları da çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar…

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