GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”

Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
07:02
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında beklenmedik bir durumla mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 4-3 galip ayrıldı. İkinci yarıda gösterilen performans, SABAH Spor yazarları tarafından da eleştirildi. Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu, Elfsborg mücadelesini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…