Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5.turun ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bugün gerçekleşen kurayla rakipler belli oluyor. Peki Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte ZTK son 16 eşleşmeleri