Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:33
Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçlarının sona ermesinin ardından son 16 için kura çekimleri gerçekleşiyor. Son 16'ya kalan takımlar arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın yer aldığı çekim için heyecan dorukta. Peki, ZTK kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi