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Haberler Galeri Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:33

Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçlarının sona ermesinin ardından son 16 için kura çekimleri gerçekleşiyor. Son 16'ya kalan takımlar arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın yer aldığı çekim için heyecan dorukta. Peki, ZTK kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi

Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5.turun ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bugün gerçekleşen kurayla rakipler belli oluyor. Peki Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte ZTK son 16 eşleşmeleri

Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

ZTK KURA ÇEKİMİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ BANDIRMASPOR OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 için eşleşmeler tamamlandı. Galasaray'ın rakibi Bandırmaspor oldu. Karşılaşma Galasataray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

24Erzincanspor - MKE Ankaragücü

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!

Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

Galatasaray rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi BELLİ OLDU!
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