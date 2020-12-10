Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı… Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.