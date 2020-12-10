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Galeri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında istediği takviyeleri yapamazken devre arası için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam transferi ikiye ayırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2020
01:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
01:58
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Fatih Terim isteklerini, "olmazsa olmazlar" ve "beklenen satışlar yapılabilirse" diyerek ikiye ayırdı. Salih Uçan ve Ahmed Musa liste başı... Ayrıca Belhanda, Falcao ve Luyindama'nın satılması durumunda ise 3 oyuncu daha istiyor.
Olmazsa olmazları… l Hızlı ve gol atabilecek bir kanat oyuncusu. ÖN liberoda da oynayabilecek regista özellikleri olan bir ön libero…
Beklenen satışlar yapılabilirse… l Falcao giderse Diagne ile beraber oynayacak bir forvet. l Marcao'nun yanında savunmada gücünü kullanacak hava toplarına hakim bir stoper.
Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı… Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.
Fotomaç'ın haberine göre Başkan
Mustafa Cengiz, Terim'e devre arasında istediği tüm transferleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Ancak mali tablolardan da bahsetti. Çok fazla açılmalarının söz konusu olmadığından bahsetti.