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transferi ikiye ayırdı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında istediği takviyeleri yapamazken devre arası için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam transferi ikiye ayırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 01:58
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

isteklerini, "olmazsa olmazlar" ve "beklenen satışlar yapılabilirse" diyerek ikiye ayırdı. ve Ahmed Musa liste başı... Ayrıca , Falcao ve Luyindama'nın satılması durumunda ise 3 oyuncu daha istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

Olmazsa olmazları… l Hızlı ve gol atabilecek bir kanat oyuncusu. ÖN liberoda da oynayabilecek regista özellikleri olan bir ön libero…

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

Beklenen satışlar yapılabilirse… l Falcao giderse Diagne ile beraber oynayacak bir forvet. l Marcao'nun yanında savunmada gücünü kullanacak hava toplarına hakim bir stoper.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

'da zirvesi yapıldı… Başkan , Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferi ikiye ayırdı!

Fotomaç'ın haberine göre Başkan , Terim'e devre arasında istediği tüm transferleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Ancak mali tablolardan da bahsetti. Çok fazla açılmalarının söz konusu olmadığından bahsetti.

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