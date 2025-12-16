Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:24

Galatasaray’a Premier Lig’den orta saha! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye düşünen Aslan, Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncunun peşine düştü. Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, orta saha takviyesi yapmamıştı.

Rotasyonda düşünülen Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan hiç yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, çareyi İlkay Gündoğan'ı 8 numarada değerlendirmekte buldu.

Lemina'yı sezonun ikinci yarısında stoperde düşünen Buruk, ara transferde önceliği orta saha takviyesine verdi.

6 numara bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, İngiltere'de temaslara başladı.

Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt, masadaki en ciddi aday konumunda.

VITALY JANELT KIMDIR?

YAŞ: 27

DOĞUM YERİ: Hamburg/Almanya

UYRUK: Bosna Hersek/Almanya

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Sol

KONTRAT: Haziran 2026

PİYASA DEĞERİ: 18 milyon Euro

U15 yaş kategorisinden itibaren Almanya Milli Takımı forması giyen Janelt, A takımda hiç yer alamadı.

YERLİ ALTERNATİF DE ARANIYOR

27 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon 2'si 11'de toplam 13 maçta süre aldı. Janelt'i cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, orta sahaya yerli alternatif de arıyor.

Ocak ayında Berkan Kutlu, sezon sonunda Kaan Ayhan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray cephesi, gurbetçi avına çıktı.