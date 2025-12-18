Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:20

Galatasaray’a transferde şok haber! Kararını bildirdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi gündeme gelen yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılılara kararını bildirdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen yıldız futbolcunun kararının belli olduğu kaydedildi.

Süper Lig devinde, ara transfer döneminde stoper bölgesine mutlak takviye yapma kararı alındı. Galatasaray'da bu doğrultuda gündeme çok sayıda futbolcu geldi.

BERALDO İDDİASI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer listesine Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Lucas Beraldo'nun da geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibinin yıldızı için nabız yokladığı kaydedildi.

Fransız basınından foot-sur7'nin haberine göre; Galatasaray'ın Lucas Beraldo transferinde olumsuz bir cevapla karşılaştığı aktarıldı.

22 yaşındaki Brezilyalı stoper ile Galatasaray'ın yanı sıra Nice, Juventus ve Olimpiakos'un da ilgilendiği belirtildi.

AYRILMAMA KARARI ALDI

Brezilyalı stoperin geleceğine dair kararını verdiği kaydedildi. Lucas Beraldo'nun Paris'te kalmak istediği ve devre arasında takımdan ayrılmama kararı aldığı aktarıldı.

Lucas Beraldo, bu sezon Paris Saint Germain'de 9 müsabakada forma şansı buldu ve 647 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol attı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Lucas Beraldo'nun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 22 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Sao Paulo altyapısında yetişen Lucas Beraldo, 2023-2024 sezonu devre arasında Paris Saint Germain'e imza attı. Paris Saint Germain, genç futbolcu için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

22 yaşındaki savunmacı, genç yaşına rağmen Brezilya Milli Takımı'nda da forma şansı buldu. Lucas Beraldo, ülkesinin formasıyla 5 maça çıktı.