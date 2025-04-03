Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:29
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta fikstürü açıklandı! Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaların programı belli olurken, Galatasaray maçıyla ilgili merak edilen detaylar da netleşti. Ancak sarı-kırmızılı ekibin bu haftaki mücadelesi fikstürde yer almadı. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, bay mı geçiyor? İşte, Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı...