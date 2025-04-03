Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

GALATASARAY'IN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahaya çıkmayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu haftayı BAY geçecek. Ligde 19 takım bulunduğu için her hafta bir takım maç yapmadan haftayı tamamlıyor.

Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşması, 11 Nisan tarihinde Samsunspor ile oynanacak ve mücadele saat 20:00'de başlayacak.