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Haberler Galeri Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:29

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta fikstürü açıklandı! Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaların programı belli olurken, Galatasaray maçıyla ilgili merak edilen detaylar da netleşti. Ancak sarı-kırmızılı ekibin bu haftaki mücadelesi fikstürde yer almadı. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, bay mı geçiyor? İşte, Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı...

Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sona yaklaşırken, 29 haftalık maratonun ardından takımlar son düzlüğe girdi. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi veren ekipler arasında puan farkı giderek açılırken, futbolseverler fikstürü yakından takip ediyor. Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları 4 Nisan'da başlayacak. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, bay mı geçiyor? İşte, detaylar...

Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

GALATASARAY'IN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahaya çıkmayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu haftayı BAY geçecek. Ligde 19 takım bulunduğu için her hafta bir takım maç yapmadan haftayı tamamlıyor.

Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşması, 11 Nisan tarihinde Samsunspor ile oynanacak ve mücadele saat 20:00'de başlayacak.

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Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ
4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan
13:30 Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep

Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu bay mı geçiyor? Trendyol Süper Lig 30. hafta maç programı

SÜPER LİG PUAN DURUMU
1.GALATASARAY - 71
2.FENERBAHÇE - 65
3.REEDER SAMSUNSPOR - 51
4.BEŞİKTAŞ - 47
5.İKAS EYÜPSPOR - 44
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 39
7.GÖZTEPE - 38
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 38
9.KASIMPAŞA - 38
10.TRABZONSPOR - 36
11.ONVO ANTALYASPOR - 36
12.TÜMOSAN KONYASPOR - 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR - 33
14.CORENDON ALANYASPOR - 31
15.NET GLOBAL SİVASSPOR - 30
16.SİPAY BODRUM FK - 30
17.BELLONA KAYSERİSPOR - 30
18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 19
19.ADANA DEMİRSPOR / -2