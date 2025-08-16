Giriş Tarihi: 16.08.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
12:24
Galatasaray'ın Ederson için teklifi ortaya çıktı! Manchester City'den jet yanıt...
Galatasaray'da yaz transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karagümrük maçı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk'un, "Kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var." ifadeleri sonrasında sarı-kırmızılılar, yabancı kaleci takviyesi için temaslarını artırdı. Cimbom'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için yapılan teklif belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...