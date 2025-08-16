Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'ın Ederson için teklifi ortaya çıktı! Manchester City'den jet yanıt...

Galatasaray'da yaz transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karagümrük maçı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk'un, "Kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var." ifadeleri sonrasında sarı-kırmızılılar, yabancı kaleci takviyesi için temaslarını artırdı. Cimbom'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için yapılan teklif belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-0 mağlup ederek lige ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarındaki temaslarını sıklaştırmış durumda.

Teknik Direktör Okan Buruk da Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen imzası olmuştu. Onu da tamamladık. Şimdi de kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var." demişti.

Yann Sommer ve Ederson gibi yıldızları gündemine alan Cimbom, transferi bir an önce noktalamak istiyor.

EDERSON'DA RESMİ HAMLE

Bu doğrultuda Galatasaray, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson için ilk hamlesini yaptı.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ederson için İngiliz devine resmi teklifte bulundu. Yapılan teklifin 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

CITY DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Ayrıca Premier League devinin, Brezilyalı eldiven için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği de habere yazıldı.

DONNARUMMA TRANSFER İÇİN HAZIR

Diğer yandan Manchester City'nin kadrosuna katmayı hedeflediği Donnarumma'da ise herhangi bir pürüz bulunmuyor.

İtalyan file bekçisinin, kişisel şartlarda sorun çıkarmadığı ve transfer için kapıları açtığı ifade edildi.

GUARDIOLA'DAN EDERSON AÇIKLAMASI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson için yaptığı transfer açıklamasında, "Ederson gelip bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

372 MAÇIN 168'İNDE GOL YEMEDİ

Tecrübeli eldiven, 2017'den bu yana forma giydiği Manchester City ile 372 karşılaşmaya çıktı ve 168 maçta kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

31 yaşındaki kalecinin kulübü Manchester City ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2026 tarihine sona erecek.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Ederson'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.