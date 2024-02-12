Galatasaray’ın rakibi belli oluyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Son dakika Galatasaray'ın rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 12 Şubat bugün gerçekleşiyor. Çeyrek final karşılaşmaları için heyecan dorukta. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. Peki, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu? İşte, Galatasaray'ın rakibi…