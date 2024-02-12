Galatasaray’ın rakibi belli oluyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:46
Galatasaray'ın rakibi kim oldu son dakika yanıt arıyor. 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile sarı kırmızılılar dahil olmak üzere toplam 8 takımın karşılaşacağı takım bugün belli olacak. Futbolseverler eşleşmeler ve maç programı için araştırmalarına başladı. Bu noktada Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Maçlar, 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte, yanıtı…