Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den olay paylaşım: "Kendi sonlarını imzaladılar..."
Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:59

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den olay paylaşım: "Kendi sonlarını imzaladılar..."

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Icardi, "Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlardı" sözleriyle gönderme yaparken, bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte Icardi'nin paylaşımı...

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den olay paylaşım: Kendi sonlarını imzaladılar...

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha içi performansının yanı sıra saha dışında yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.

Tecrübeli golcü son olarak, resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Arjantinli yıldız paylaşımında, "Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim.

Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz." ifadelerini kullandı.

Icardi, "Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı.

"VAKİT GELİNCE KÜÇÜLDÜLER"

Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz. Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler." dedi.

"BİRBİRİNİZİ İHBAR EDİYORSUNUZ"

Arjantinli yıldız ayrıca, "Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz.

'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye." ifadelerini kullandı.

"KENDİ SONLARINI İMZALIYOLARDI..."

Icardi, sözlerini "Onları kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlardı. Ben sadece izledim ve bu sonu alkışladım." cümleleriyle sonlandırdı.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıktı ve 800 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSI

Arjantinli yıldız golcü, süre aldığı dakikalar içerisinde rakip takım filelerini tam 8 kez havalandırmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda (30 Haziran 2026) sona erecek.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.