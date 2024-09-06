Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu
Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:28

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız Galler karşısında mücadele verecek. Bu yıl EURO 2024'te büyük başarılara imza atan ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde de başarılı bir performans sergileyerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım Vincenzo Montella yönetiminde maça çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden ay-yıldızlılar hanesine 3 puanı yazdırmak için sahaya çıkacak. Millilerimizin heyecan dolu karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverler Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Peki, Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

MÜCADELEYİ NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

İŞTE MUHTEMEL 11'İMİZ

Türkiye: Mert Günok | Mert Müldür, Çağlar, Merih, Kaan | İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan | Barış Alper.

SON DAKİKA