Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:28
Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız Galler karşısında mücadele verecek. Bu yıl EURO 2024'te büyük başarılara imza atan ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde de başarılı bir performans sergileyerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım Vincenzo Montella yönetiminde maça çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?