Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı izle bilgisi: Milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın ilk 11 kadrosu

Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden ay-yıldızlılar hanesine 3 puanı yazdırmak için sahaya çıkacak. Millilerimizin heyecan dolu karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverler Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Peki, Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?