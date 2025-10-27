Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 10:20

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile üst sıralara tırmanan Gaziantep FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, mücadeleyi kazanarak puanını 22 yapmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORT 1'den yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de son oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasından 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde üçüncü sırada.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise maçta yok.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

SKRINIAR 11'E DÖNÜYOR

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

SÜPER LİG'DE 13. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Burak, Arda, Tayyip Talha, Rodrigues, Luis Perez, Melih, Maxim, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Bayo.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.