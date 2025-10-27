Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 10:20
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile üst sıralara tırmanan Gaziantep FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, mücadeleyi kazanarak puanını 22 yapmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...