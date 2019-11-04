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  • Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 11:26
Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya , sahasında 'yi 1-0 mağlup etti.

Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarı bittiğinde 70'e 30 topla oynama oranı lehine yazsa da, takımın o "topu" kazanma objesi haline getirmesi gerekiyordu.

Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hani çokça bahsettiğimiz vücut dili var ya, Fenerbahçe takımı oynamadığı maçın kendi kendine kazanılacağına inanmış gibiydi. Puan kaybettiği maçlarda bile takımın coşkusunu, kazanma veya gol atma arzusunu ön plana çıkarttık.

Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Herkesin ortak görüşü, sezonun istatistiklerine de yansıyan bu özelliğin, sarı-lacivertli ekibi ligin favorisi haline dönüştürdüğüydü.

Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

En önemli karakterini soyunma odasına bile getirmeden, sadece Emre Belözoğlu'nun temposuna endekslenen oyun anlayışının, bu sezonki ilk iflasıydı dünkü oyun.

Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Emre 39 yaş pelerininin ardına geçip, sorumluluk almayıp, pas ayarlarını da bozunca, sadece oyun üstünlüğü ambalajı kaldı geriye.

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