Gürcan Bilgiç Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında Kayserispor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Kayserispor - Fenerbahçe maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... İlk yarı bittiğinde 70'e 30 topla oynama oranı Fenerbahçe lehine yazsa da, takımın o 'topu' kazanma objesi haline getirmesi gerekiyordu. Hani çokça bahsettiğimiz vücut dili var ya, Fenerbahçe takımı oynamadığı maçın kendi kendine kazanılacağına inanmış gibiydi. Puan kaybettiği maçlarda bile takımın coşkusunu, kazanma veya gol atma arzusunu ön plana çıkarttık. Herkesin ortak görüşü, sezonun istatistiklerine de yansıyan bu özelliğin, sarı-lacivertli ekibi ligin favorisi haline dönüştürdüğüydü. En önemli karakterini soyunma odasına bile getirmeden, sadece Emre Belözoğlu'nun temposuna endekslenen oyun anlayışının, bu sezonki ilk iflasıydı dünkü oyun. Emre 39 yaş pelerininin ardına geçip, sorumluluk almayıp, pas ayarlarını da bozunca, sadece oyun üstünlüğü ambalajı kaldı geriye.