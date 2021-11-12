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Haberler Galeri Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 15:41

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Hakan Ural sağlık sıkıntıları ile magazin gündeminde yer alıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural'ın sağlık durumu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Başlangıçta grip belirtileri olarak kendini gösteren daha sonra ise koronavirüs pozitife dönen Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında kendisinden açıklama geldi. Durumunun iyiye gittiğini ifade eden ünlü ismin Neler Oluyor Hayatta programına ne zaman geri döneceği de merak ediliyor. Peki; Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandığı açıklanan ünlü isim hastaneye kaldırılmış ve sonrasında tedavi süreci devam etmişti. Şimdilerde ise Hakan Ural, sosyal medya hesabı üzerinden kendi sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki; Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

HAKAN URAL'DAN İYİ HABER GELDİ!

Bir süredir hastalıklarla boğuşan Hakan Ural sosyal medya hesabından taburcu olduğunu açıkladı. İşte Ural'ın açıklamaları;

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

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Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.

Bir süredir hasta olan Hakan Ural, Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş oldukdiyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak.

Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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