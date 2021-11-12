Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Hakan Ural sağlık sıkıntıları ile magazin gündeminde yer alıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural'ın sağlık durumu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Başlangıçta grip belirtileri olarak kendini gösteren daha sonra ise koronavirüs pozitife dönen Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında kendisinden açıklama geldi. Durumunun iyiye gittiğini ifade eden ünlü ismin Neler Oluyor Hayatta programına ne zaman geri döneceği de merak ediliyor. Peki; Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?