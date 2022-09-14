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Haberler Galeri Hull City'de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze'ye tepki...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:46

Hull City'de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze'ye tepki...

İngiltere Championship takımı Hull City'de kötü günler devam ediyor. Bu sezon transfer döneminde Türkiye'den Pelkas, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Adama Traore gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Hull City'de işler iyi gitmiyor. İngiliz taraftarlar son maçlarda alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Şota Arveladze'yi hedef tahtasına koydu.

Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

İngiltere Championship ekibi Hull City, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekti. Teknik Direktör Şota Arveladze önderliğinde yeni sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Hull City, bir süre liderlik koltuğunda yer aldı.

Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

TRANSFER SEZONUNUN EN HIZLI TAKIMLARINDANDI

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City, kadrosuna birçok oyuncu kattı. Süper Lig'den Ozan Tufan, Allahyar, Pelkas, Adama Traore ve Doğukan Sinik ve daha önce de Süper Lig'den forma giyen Jean Michael Seri, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh'i de bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

SATIŞ REKORU KIRILDI

Hull City, altyapısından yetişen sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı Premier Lig ekibi Brendford'a 19 milyon euro karşılığında satıldı ve kulüp tarihinin en yüksek bedelli satış rekorunu kırdı.

Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

SON MAÇINDA 3-0 MAĞLUP OLDU

Fakat son 3 haftada alınan sonuçlardan sonra İngiliz taraftarlar tepkisini göstermeye başladı. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, dün oynanan Stoke City maçında 3-0 mağlup oldu.

Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI

Championship'te 9. hafta geride kalırken, ligin en çok gol yiyen takımı Hull City oldu. Turuncu-Siyahlı takım 9 hafta sonunda kalesinde 18 gol görürken 11 de gol attı.

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