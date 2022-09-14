Hull City’de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze’ye tepki...

TRANSFER SEZONUNUN EN HIZLI TAKIMLARINDANDI

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City, kadrosuna birçok oyuncu kattı. Süper Lig'den Ozan Tufan, Allahyar, Pelkas, Adama Traore ve Doğukan Sinik ve daha önce de Süper Lig'den forma giyen Jean Michael Seri, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh'i de bedelsiz olarak kadrosuna kattı.