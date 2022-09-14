Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
16:46
Hull City'de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze'ye tepki...
İngiltere Championship takımı Hull City'de kötü günler devam ediyor. Bu sezon transfer döneminde Türkiye'den Pelkas, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Adama Traore gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Hull City'de işler iyi gitmiyor. İngiliz taraftarlar son maçlarda alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Şota Arveladze'yi hedef tahtasına koydu.