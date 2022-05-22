İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısının ardından veda ettiğini açıkladı. Sözleşmesinin sona erdiğini duyuran başarılı teknik adamın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe karnesi gündeme geldi. Ligin ikinci yarısında sarı lacivertli ekibin başına gelen teknik direktör adeta sarı kanaryaları ikinci yarının şampiyonu haline getirdi. Bu başarısının ardından "İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi nasıl, sözleşmesi uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi ve başarılı teknik direktöre dair detaylar...