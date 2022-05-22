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Haberler Galeri İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal'ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 16:30

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal'ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısının ardından veda ettiğini açıkladı. Sözleşmesinin sona erdiğini duyuran başarılı teknik adamın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe karnesi gündeme geldi. Ligin ikinci yarısında sarı lacivertli ekibin başına gelen teknik direktör adeta sarı kanaryaları ikinci yarının şampiyonu haline getirdi. Bu başarısının ardından "İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi nasıl, sözleşmesi uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi ve başarılı teknik direktöre dair detaylar...

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi ile gündemdeki yerini aldı. Sezonun ikinci yarısında başarısıyla kendini kanıtlayan teknik adamın sözleşmesi biterken sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlar gözünü yönetime çevirdi. Hal böyleyken "İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi nasıl, sözleşmesi uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İsmail Kartal'ın 2022 Fenerbahçe karnesi ve tüm detaylar...

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

VEDA ETTİ!

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor'un durumunun ortada olduğunu ifade ederek, "İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik farklı bir galibiyetle kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

Kısa sürede Fenerbahçe'de büyük başarı sağlayan teknik direktörün sözleşmesinin bitmesiyle gözler yönetime çevrildi. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

İsmail Kartal (d. 25 Mayıs 1961, Anadolukavağı), Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi çalıştırmaktadır. "Arap İsmail" lakabı ile tanınır.

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı.

İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

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