İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi 2022: İsmail Kartal’ın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte başarılı teknik adamın FB karnesi!

VEDA ETTİ!

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor'un durumunun ortada olduğunu ifade ederek, "İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik farklı bir galibiyetle kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.