İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

İNGİLTERE 2. KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.