Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:00

İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) İspanya- İngiltere maçı ile sona eriyor. Berlin'de oynanacak final mücadelesinde kupanın sahibi belli olacak. Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, üç kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan İspanya ile kıran kırana mücadele edecek. EURO 2024 final maçı için geri sayım başladı. Peki, İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı hakkında tüm detaylar...

İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

İspanya İngiltere final maçı ne zaman merak ediliyor. Kupayı dördüncü kez evine götürmek isteyen İspanya, EURO 2024 finalinde de galip gelmek istiyor. Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, tarihinde ikinci kez finale adını yazdırdı. EURO 2024 finaline Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Peki, İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avrupa Şampiyonası final tarihi…

İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

İSPANYA - İNGİLTERE EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya - İngiltere mücadelesi 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

İSPANYA - İNGİLTERE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

İNGİLTERE 2. KEZ FİNALDE
Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

EURO 2024 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Toplamda 331 milyon euro para ödülünün dağıtılacağı Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan takım 8 milyon euro tutarında ek ödeme alacak.

Katılım, galibiyet, tur atlama gibi adımlarda da para kazanan takımlar arasından şampiyonun maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin euroya ulaşabilecek.

SON DAKİKA