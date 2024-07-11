İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı

Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
12:00
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) İspanya- İngiltere maçı ile sona eriyor. Berlin'de oynanacak final mücadelesinde kupanın sahibi belli olacak. Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, üç kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan İspanya ile kıran kırana mücadele edecek. EURO 2024 final maçı için geri sayım başladı. Peki, İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya İngiltere Euro 2024 final maçı hakkında tüm detaylar...