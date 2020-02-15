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  • İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

İşte 'ın planı! Ankragücü- muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası'da yarı finale çıkan Fenerbahçe, ligde de zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 22'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından Ersun Yanal flaş bir karara imza attı. İşte Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 07:12
İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

'in 22'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına gelmesiyle 14 hafta sonra galip gelen Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

'de Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından teknik direktör , kadroda önemli değişikliklere gidiyor. Tecrübeli teknik adamın elinde kanat oyuncusu kalmaması nedeniyle Nabil Dirar'ı bu mücadelede sağ açıkta kullanacağı öğrenildi. Sakatlığı geçen ve Kırklareli maçında 45 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım'ın 11'e dahil olacağı bildirildi.

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İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

'de diğer kanatta ise belirsizlik var. Teknik direktör 'ın Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç arasında bir seçim yapacağı ve bunun kararını maç günü vereceği kaydedildi.

İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Kadronun diğer bölümlerinde ise değişiklik beklenmiyor. Kalede Altay olacak. Savunmada Isla, Serdar, Jailson ve Hasan Ali dörtlüsü yer alacak. Orta alanda Gustavo-Ozan, kanatlarda Dirar ile Deniz veya Tolga, hücumda ise Kruse ve Muriqi görev alacak.

İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

'IN B PLANINDA EMRE BELÖZOĞLU VAR

Yanal'ın kaptan Emre'yi 11'e aldığı bir başka plan üzerinde de çalıştığı belirtildi. Emre, ilk 11'e dahil olursa Dirar sol bekte, Hasan Ali kulübede başlayacak. Kanatlarda Deniz veya Tolga yer alırken, bu planda Kruse ise maça kanatta başlayablir.

İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ

Ricardo

İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Kitsiou

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