Haberler
Galeri İşte Ersun Yanal'ın Ankara planı! Ankragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası'da yarı finale çıkan Fenerbahçe, ligde de zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 22'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından Ersun Yanal flaş bir karara imza attı. İşte Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 15.02.2020
01:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
07:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Süper Lig'in 22'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına gelmesiyle 14 hafta sonra galip gelen Ankaragücü deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından teknik direktör Ersun Yanal, kadroda önemli değişikliklere gidiyor. Tecrübeli teknik adamın elinde kanat oyuncusu kalmaması nedeniyle Nabil Dirar'ı bu mücadelede sağ açıkta kullanacağı öğrenildi. Sakatlığı geçen ve Kırklareli maçında 45 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım'ın 11'e dahil olacağı bildirildi.
Fenerbahçe'de diğer kanatta ise belirsizlik var. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç arasında bir seçim yapacağı ve bunun kararını maç günü vereceği kaydedildi.
Kadronun diğer bölümlerinde ise değişiklik beklenmiyor. Kalede Altay olacak. Savunmada Isla, Serdar, Jailson ve Hasan Ali dörtlüsü yer alacak. Orta alanda Gustavo-Ozan, kanatlarda Dirar ile Deniz veya Tolga, hücumda ise Kruse ve Muriqi görev alacak.
ERSUN YANAL'IN B PLANINDA EMRE BELÖZOĞLU VAR
Yanal'ın kaptan Emre'yi 11'e aldığı bir başka plan üzerinde de çalıştığı belirtildi. Emre, ilk 11'e dahil olursa Dirar sol bekte, Hasan Ali kulübede başlayacak. Kanatlarda Deniz veya Tolga yer alırken, bu planda Kruse ise maça kanatta başlayablir.
MUHTEMEL 11'LER ANKARAGÜCÜ
Ricardo
Kitsiou