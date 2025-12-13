Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 19:02

İşte Kariyeri boyunca tek bir takımda oynayan futbolcular! Milli yıldızlar listeye damga vurdu...

Günümüz futbolunda transfer dönemleri geçmişe nazaran daha hareketli geçerken, kulüplerde uzun yıllar forma giyen futbolcuların da sayısı azaldı. Transfermarkt kaynaklı listede kariyerleri boyunca tek bir takımda forma giymiş futbolcuları derledik. Listeye Süper Lig'in yıldız isimleri de damgasını vurdu. İşte zirvenin sahibi...

Dünya futbolunda transfer piyasasında rakamlar yükseldikçe, kulüpler arası oyuncu alışverişi de giderek arttı. Böylelikle takımların sembol oyuncu sayısı da azaldı.

Transfermarkt kaynaklı oluşturulan listede, kariyerlini tek bir takımda tamamlayan oyuncular belli oldu. Listeye milli yıldızlar da adını yazdırdı. İşte o futbolcular...

CARLES PUYOL

Barcelona / 15 yıl

JAMIE CARRAGHER

Liverpool / 16 yıl

TONY HIBBERT

Everton / 16 yıl

RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş / 16 yıl

VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe / 17 yıl

TONY ADAMS

Arsenal / 18 yıl

BILLY MCNEILL

Celtic / 18 yıl

PAUL SCHOLES

Manchester United / 18 yıl

MANOLA SANCHIS

Real Madrid / 18 yıl

GARY NEVILLE

Manchester United / 19 yıl

BARESI FRANCO

Milan / 20 yıl

ROGERIO CENI

Sao Paulo / 20 yıl

BÜLENT KORKMAZ

Galatasaray / 21 yıl

NECİP UYSAL

Beşiktaş / 21 yıl

RYAN GIGGS

Manchester United / 24 yıl

PAOLO MALDINI

Milan / 25 yıl

FRANCESCO TOTTI

Roma / 28 yıl