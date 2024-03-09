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Haberler Galeri İşte Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:54

İşte Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

Avrupa futbolunun zirvedeki turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterirken, sürpriz takımlar da şampiyon olmayı başardı. Peki Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar kimler? İşte Devler Ligi'nde en çok kupa kaldıran takımlar...

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İşte Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

Avrupa futbolunun en üst düzey turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

İşte Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

Peki Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar kimler? Bu dev turnuvada kupayı göğüsleyen birkaç sürpriz takım da var. İşte Devler Ligi'ni en çok kazanan takımlar...

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İşte Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

CELTİC: 1 kez - 1967

İşte Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

FEYENOORD: 1 kez - 1970

İşte Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar! Listede şaşırtan kulüpler var...

ASTON VİLLA: 1 kez - 1982

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