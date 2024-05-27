İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?



Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takım 39,8 milyon lira ödülün sahibi olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray bugün kazanmaları durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans primi kazanacak.



Sarı-kırmızılılar, bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli elde etti.



Fenerbahçe'nin ise bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak