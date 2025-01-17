İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

Juventus ile Milan arasındaki maç için geri sayım başladı. Juventus, 13 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olurken, Vlahovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Milan'da ise Chukwueze ve Loftus-Cheek'in sakatlıkları bulunuyor. Leao ve Pulisic, Milan'ın en etkili hücum oyuncuları olacak. Peki, heyecanla beklenen Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...