Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
15:36
İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oyanayacak mı?
İtalya Serie A'nın 21. haftasında heyecan dorukta! Juventus, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Şu ana kadar ligde 20 maçta 7 galibiyet ve 13 beraberlik alarak 34 puan toplayan Juventus, 5. sırada yer alıyor. Milan ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma öncesinde, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Peki, Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?