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Haberler Galeri İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oyanayacak mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:36

İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oyanayacak mı?

İtalya Serie A'nın 21. haftasında heyecan dorukta! Juventus, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Şu ana kadar ligde 20 maçta 7 galibiyet ve 13 beraberlik alarak 34 puan toplayan Juventus, 5. sırada yer alıyor. Milan ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma öncesinde, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Peki, Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

Juventus ile Milan arasındaki maç için geri sayım başladı. Juventus, 13 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olurken, Vlahovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Milan'da ise Chukwueze ve Loftus-Cheek'in sakatlıkları bulunuyor. Leao ve Pulisic, Milan'ın en etkili hücum oyuncuları olacak. Peki, heyecanla beklenen Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...

İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

JUVENTUS- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Juventus ile Milan arasındaki maç 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Juventus ile Milan arasındaki maç, Allianz Stadium'da gerçekleşecek karşılaşma, S Sport Plus ve EXXEN dijital platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Kenan Yıldız, sergilediği etkileyici performansla Thiago Motta'nın gözdesi haline geldi. Milli futbolcumuz, Milan karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oyanayacak mı?

JUVENTUS MUHTEMEL 11

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