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  • Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

- maçının bitiminin ardından flaş gelişme

'nin, 'in 21. haftasında karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın bitiminin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 22:56
Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

'in 21. haftasında , 'a konuk oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

Sarı lacivertlilerin İspanyol forveti 45+2'de hakem Alper Ulusoy'a yaptığı itirazlar sırasında kullandığı bir söz nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

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Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

İkinci yarıda etkili bir oyun oynayan aradığı golü maçın son dakikalarında buldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

87. dakikada Ukraynalı oyuncusu Artem Kravets'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip karşılaşmayı bu skorla tamamladı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 25'e yükseltirken ise 22 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

Karşılaşmanın ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

Maçın bitiş düdüğünün çalmasından sonra Fenerbahçeli , tünel yolunda hakem Alper Ulusoy'a söylediği sözler nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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