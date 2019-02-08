Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından flaş gelişme

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın bitiminin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Sarı lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado 45+2'de hakem Alper Ulusoy'a yaptığı itirazlar sırasında kullandığı bir söz nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. İkinci yarıda etkili bir oyun oynayan Kayserispor aradığı golü maçın son dakikalarında buldu. 87. dakikada Ukraynalı oyuncusu Artem Kravets'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip karşılaşmayı bu skorla tamamladı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 25'e yükseltirken Fenerbahçe ise 22 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasından sonra Fenerbahçeli Tolgay Arslan, tünel yolunda hakem Alper Ulusoy'a söylediği sözler nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.