Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''
Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 07:42

Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''

Fenerbahçe'ye transferi söz konusu olan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile arasında dikkat çeken bir gelişme öne çıkmıştı. Son üç sezonun şampiyonu olan takımın hocası, eski öğrencisini sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Milli yıldız da Buruk'un hareketine aynı şekilde karşılık vermişti. Sosyal medyada gündemden düşmeyen olayı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan kaleme aldı. İşte Özbostan'ın sözleri...

Fenerbahçe, bir süredir Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için görüşmelerde bulunuyordu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilere gelmek istediğini kulüp yönetimine bildirmiş ancak transferde henüz olumlu bir sonuca varılmamıştı. Kanarya artık Portekiz devinin son kararını bekliyor.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2020 ile 2024 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Kerem'i sosyal medyadan takipten çıkmıştı. Milli yıldızda kısa süre sonra Buruk'u takipten çıkmıştı.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, sosyal medyada gündem olan olaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbostan'ın ifadeleri...

''MESELE KİŞİSEL BİR TARTIŞMAYA DÖNDÜ''

''Kerem'in F.Bahçe'ye transferi, hem Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hedefleri hem de oyuncunun kariyer planları nedeniyle karmaşık bir hale geldi. Taraftar tepkileri ve sosyal medyadaki algı operasyonları, süreci daha da zorlaştırdı.''

''Kerem'e baskı yapıldığına dair iddialar, Türk futbolunun rekabetçi doğası ve taraftar hassasiyetleri düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması, özellikle Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde, futbol camiasında dikkat çeken bir gelişme oldu.''

''GERİLİM YA DA DUYGUSAL BİR KOPUŞ...''

''Bu durum, ikili arasında bir gerilim ya da duygusal bir kopuş olduğu şeklinde yorumlanabilir. Okan Buruk'un, eski öğrencisini takipten çıkarması, özellikle Kerem'in ezeli rakip Fenerbahçe ile anılması G.Saray camiasında yarattığı rahatsızlıkla ilişkilendiriliyor. ''

''Kerem'in de bu hamleye karşılık vermesi, bir nevi "restleşme" olarak görülebilir. Bu olay, sosyal medyanın günümüzde kişisel ve profesyonel ilişkilerdeki duygusal tepkileri yansıtmadaki rolünü gösteriyor. Ancak, bu tür hamleler genellikle anlık duygusal tepkilerden kaynaklanabilir ve mutlaka derin bir çatışmayı işaret etmeyebilir.''

''HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞI ŞEKLİNDE DE OKUNABİLİR''

''Yine de, transfer sürecinin hassasiyeti ve G.Saray-F.Bahçe rekabetinin yoğunluğu düşünüldüğünde, bu hareket taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Okan Buruk'un daha önce Kerem için "Kendisi G.Saraylı, kapımız her zaman açık" dediği düşünülürse, bu takipten çıkma olayı, Buruk'un bu transfere kişisel bir tepki gösterdiği ya da hayal kırıklığı yaşadığı şeklinde de okunabilir.''

''Kerem'in F.Bahçe'ye gitme ihtimali, G.Saray taraftarları ve camiası için hassas bir konu, bu hareketler sembolik bir anlam taşıyor olabilir. Sonuç olarak, bu durum profesyonel ilişkinin kişisel bir boyuta taşındığını gösteriyor.''