Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ’’Mesele kişisel bir tartışmaya döndü’’

''HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞI ŞEKLİNDE DE OKUNABİLİR''

''Yine de, transfer sürecinin hassasiyeti ve G.Saray-F.Bahçe rekabetinin yoğunluğu düşünüldüğünde, bu hareket taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Okan Buruk'un daha önce Kerem için "Kendisi G.Saraylı, kapımız her zaman açık" dediği düşünülürse, bu takipten çıkma olayı, Buruk'un bu transfere kişisel bir tepki gösterdiği ya da hayal kırıklığı yaşadığı şeklinde de okunabilir.''