Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
07:42
Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''
Fenerbahçe'ye transferi söz konusu olan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile arasında dikkat çeken bir gelişme öne çıkmıştı. Son üç sezonun şampiyonu olan takımın hocası, eski öğrencisini sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Milli yıldız da Buruk'un hareketine aynı şekilde karşılık vermişti. Sosyal medyada gündemden düşmeyen olayı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan kaleme aldı. İşte Özbostan'ın sözleri...