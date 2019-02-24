Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar
Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u evinde, Kostas Mitroglou'nun 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılı oyuncular golün ardından büyük bir coşku yaşadı. İşte kare kare o anlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2019
19:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019
22:12