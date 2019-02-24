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  • Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

, 'in 23. haftasında 'u evinde, Kostas Mitroglou'nun 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılı oyuncular golün ardından büyük bir coşku yaşadı. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 22:12
Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

, 'in 23. haftasında karşılaştığı 'u 90 5'te Kostas Mitroglou'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Yunan forvetin attığı golün ardından sarı kırmızılı oyuncular büyük bir coşku yaşadı.

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

Türk Telekom Stadı'nda hafif kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

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Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım, 90+4. dakikada Kostas Mitroglou'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

Süper Lig'de puanını 45'e çıkartan , 51 puanla zirvede yer alan lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Ligin son sırasındaki ise 18 puanda kaldı.

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

, karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Kostas Mitroglou attı, Galatasaraylı oyuncular coştu! İşte kare kare o anlar

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve 'u mağlup eden ; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

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