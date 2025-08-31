Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:16

Levent Tüzemen, Galatasaray'daki sorunu açıkladı! "Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi"

Galatasaray, sahasında ağırladığı Rizespor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki dördüncü maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda goller; Davinson Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi. SABAH Spor'un usta yazarları; Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar mücadeleyi yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, sarı-kırmızılıların oyununda yaşanan bir soruna dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RAMS Park'taki maçta hakem Ali Yılmaz görev aldı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı ve puanını 12 yaptı.

SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.

BÜLENT TİMURLENK: Pilav yerine lapa yaptılar!

Galatasaray'ın Rize sınavına 24 saat kala "çok konuşulanlar" sıralamasıyla gündemini sayalım: Kerem'in satışı için Galatasaray onay verecek mi? Düz koşu yapan Barış maç kadrosunda olacak mı? Kaleci nerede? Hadi transferde son 3 güne girilirken kaleci bilmecesi sürüyor diye gündem olsun da peki Kerem meselesi! Galatasaray'ın genel sekreteri Eray Yazgan kendisini her arayan gazeteciye, "Ben eski iletişimciyim" diye söze başlıyor ama yaptığı iletişim şu maça 1.5 saat kala yaptığı açıklamalarla taraftarı delirtip maç gündeminden koparmak…

Lemina'nın dönüşü sonrasında Yunus'a ikinci kulvarı kullan, Eren sen önde kal, Abdülkerim de arkanda kanadı toparlasın diyen Buruk'un takımının rot balansı bozuktu. Sara bu üçlüye yakın oynuyor, Lucas sağ içi doldurmuyor ve Sane ters kanatta top alamıyordu, aldığında da eziyordu. İlk yarıdaki kötü oyunu rakamlar anlatıyor. Sadece 8 kez ceza sahasına girebilen, 6 hücumda kalan Galatasaray. Rize'nin 5+3 ile kapattığı yarı alanında çözümsüzlüğün belgesi basit top kayıpları. Osimhen'in golü sonrasında Icardi hamlesi anlamlı değildi.

İlk yarıda iki golü ofsayttan dönen bir topu da direkte patlayan Rize, farkı bire indirdiğindeki panik milli araya giderken Okan Buruk'un takımı için soru işareti ve ünlem… Okan Buruk, bazen pilavın dibi tuttuğunda yetmiyor üstüne bol suyu boca edip tenceredekini lapaya çeviriyor. Şampiyonlar Ligi için bol tereyağlı tane tane pilav lazım. Ne demişler usta aşçının önce pilavı iyi olacak.

LEVENT TÜZEMEN: Osimhen'i kanatlardan besleyin!

G.Saray, Osimhen'e göre oynamıyor. Hızlı, fizikli, güçlü ve deparlı bir santrforunuz varsa onu kanatlardan yapacağınız ortalarla ya da araya atacağınız final paslarıyla beslemeniz gerekir. Dünkü kadroya baktığımız zaman 5 oyuncunun sol, 5 oyuncunun da sağ ayaklı olduğunu gözlemledim.

Birçok kulüpte bu tür dengeleri göremezsiniz. Ancak kanatlarda görev yapan Yunus ve Sane'nin sol ayaklı olmalarının yanı sıra kısa paslarla oynamaya çalışıp orta yapmayıp düşünmemeleri Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi. Geçen sezon Sallai ve Barış'tan Osimhen fazlasıyla destek almıştı. Osimhen, beklediği ortayı Abdülkerim'den aldı ve golünü attı.

G.Saray, Barış'ı arıyor. Çünkü Barış'ın en büyük özelliği savaşçı olması. Yönetim, Barış sorununu çözebilirse Okan hocanın eli eskisi gibi güçlenir. Barış, Şampiyonlar Ligi'ni oynamadan G.Saray'dan gitmemeli. Yönetim de Barış'ı ikna edebilecek ekonomik formülleri geliştirmeli. Eğer Zaniolo gitmeyecekse Okan hoca onun hızını ve topu vuruş kalitesini daha fazla kullanmalı. Neden mi? Çünkü Sane beklenen form düzeyinde değil. Başka bir formül de Singo sağ bekte görev yapıp, Sallai kanatta kullanılmalı. Övdüğümüz Günay'ın yenilen golde Torreira'ya verdiği pas, akıl tutulmasıydı.

MUSTAFA ÇULCU: Tedirgin yönetti

Galatasaray'ı durdurmak için savunma yerine önde baskıyla başlayan Rizespor, bunu 10 dakika yaptı ve G.Saray'ın pas trafiğini engelledi. Sonra oyuna denge geldi. İlhan Palut rakibin duran top başarısından dolayı buna çok çalıştıklarını söyledi lakin çalıştıkları yerden hem de 5 savunmacının arasından Sanchez ile vuruldular. G.Saray'ın pas oyunu sabır taşını çatlatır. İstanbul'un trafiğinden daha yoğun. Hakem Ali Yılmaz sahada, Onur Özütoprak VAR'da geçen hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçında özellikle Trabzon'un attığı ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde doğru uygulama yapmışlar ve başarılı bulunmuşlar ki bu akşam bu maçla ödüllendirildiler.

Galatasaray'ın bu oyunu bu galibiyet için yeterli olabilir ama Şampiyonlar Ligi için asla yeterli değil. Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır. Oyunun başında Laçi'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi. Rizespor'un attığı VAR'dan iptal edilen iki gol de ofsayt. G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor, devam kararı doğru. 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya, sonra Laçi'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. 53'te Osimhen'e yaptığı faulde umut vadeden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğruydu. Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe ve tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.

AHMET ÇAKAR: Ali Yılmaz iyiydi ama hataları vardı

Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir. Mesela Sanchez, kornerden gelen topa mükemmel yükseldi, golü yapabildi. Osimhen'in, Abdülkerim'in harika ortasında Samet'in arkasına koşup kafayı vurabilmesi tam bir golcü özelliği. Son golde de Icardi sadece golü attı.

Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. G.Saray'ın defans anlayışı çok sorunlu. Sezon başından beri belki sadece bir gol yediler ama Şampiyonlar Ligi'nde elin oğlu, adamı elek gibi yapar. Mesela yedikleri gole bakalım, bence kabahat Torreira'da değil. Torreira'ya pası veren kaleci Günay'da. Günay, Torreira'ya pası verirken arkasındaki adamın bastığını görüyor. O pası neden Torreria'ya veriyorsun? Torreira kaptırıyor, akabinde de gol geliyor. Dün gece Rize iki gol attı, ofsayt diye sayılmadı.

İkinci yarıda da önemli pozisyonları var. Çok tuhaf belki ama yakaladıkları pozisyonlar en az G.Saray kadar. Hakem Ali Yılmaz, oyun genelinde iyiydi. Ama başta Lemina olmak üzere, birkaç mutlak sarı kart hatası yaptı. Rizespor'un iki golü iptal edildi ofsayt diye, biri çok açık, diğeri sadece 5 santimetre. Belli oranda da teknolojiye güvenmekten başka çaremiz yok.