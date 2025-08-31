Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:16
Levent Tüzemen, Galatasaray'daki sorunu açıkladı! "Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi"
Galatasaray, sahasında ağırladığı Rizespor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki dördüncü maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda goller; Davinson Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi. SABAH Spor'un usta yazarları; Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar mücadeleyi yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, sarı-kırmızılıların oyununda yaşanan bir soruna dikkat çekti. İşte detaylar...