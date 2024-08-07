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Haberler Galeri Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! "Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası..."
Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:21

Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! "Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 90+1'de yediği golle Lille'e 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, Jose Mourinho'nun oyun planı ve oyuncu tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert eleştiri! Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası...

ÖMER ÜRÜNDÜL - RÖVANŞ HİÇ KOLAY OLMAYACAK

Fenerbahçe, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı. Önce Oosterwolde'ye çarpıp ağlara giden şanssız golle erken skor dezavantajına düştü. Sonra da devre sonuna kadar oyunu domine eden tehlikeli ataklar geliştiren Lille idi. Livakovic'in 3 önemli kurtarışını gördük. Tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe ise Dzeko ile bulduğu tek net pozisyonda kaleciyi geçemedi.

Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert eleştiri! Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası...

İkinci yarıya Fenerbahçe atak başladı. İlk yarının aksine oyunu karşı alana yıktılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Maximin'le 3 defa üst üste gole yaklaşıldı. Bu arada risk alındığından zaman zaman da rakibin kontratak girişimleri vardı. Bunlardan birinde yine Livakovic başarılıydı.

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Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert eleştiri! Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası...

Sonra İrfan Can'ın mükemmel frikiğiyle skora denge geldi. Ama uzatma bölümünde yine birinciye benzer şanssız bir golle Lille avantajı kaptı. Genel gözlemlerime gelince, esas sıkıntının kaynağı dün gece ileri üçlüydü. Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler.

Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert eleştiri! Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası...

Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim. Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor.

Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert eleştiri! Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası...

Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti. Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Fizik olarak da daha öndeler. Bu açıdan Kadıköy'deki rövanş çok zor olacak.

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