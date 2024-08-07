Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:21
Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! "Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 90+1'de yediği golle Lille'e 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, Jose Mourinho'nun oyun planı ve oyuncu tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...