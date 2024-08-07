Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! "Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası..."

Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti. Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Fizik olarak da daha öndeler. Bu açıdan Kadıköy'deki rövanş çok zor olacak.