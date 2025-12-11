Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:28

MAÇ GÜNÜ! Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda Brann ile oynayacağı mücadele, hem gruptaki sıralama hem de tur hesapları açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise maçın günü, saati ve yayınlanacağı kanal bilgisine odaklanmış durumda. Peki Brann–Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe