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Haberler Galeri Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar
Giriş Tarihi: 16.06.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 14:04

Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Öte yandan 2024 FIVB Milleler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 16 Haziran 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar bugünkü maçlar listesi…

Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar 16 Haziran 2024 Pazar maç takvimi ile kontrol ediliyor. EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi sürüyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Öte yandan basketbol ve voleybol maçları da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 16 Haziran 2024 maç takvimi

Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

16 HAZİRAN 2024 PROGRAMI || BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

EURO 2024 - GRUP C

19:00 Slovenya - Danimarka (TRT 1)

22:00 Sırbistan - İngiltere (TRT 1)

EURO 2024 - GRUP D

16:00 Polonya - Hollanda (TRT 1)

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Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

VOLEYBOL MAÇLARI

12:00 Türkiye – Brezilya Voleybol Kadınlar Milletler Ligi TRT Spor

12:30 Erkekler Yarı Final Maç 2 CEV Euro Beach Volley S Sport 2

15:00 Kadınlar Final CEV Euro Beach Volley S Sport 2

17:30 Erkekler Final CEV Euro Beach Volley S Sport 2

Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

TENİS MAÇLARI

13:00 A.De Minaur - S.Korda ATP Hertogenbosch Final S Sport Plus

13:00 K.Pliskova - D.Parry WTA Nottingham Yarı Final beIN Sports Max 2

14:00 J.Draper - M.Berrettini ATP Stuttgart Final S Sport Plus

Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BREZİLYA SERİE A

22:00 Atletico PR – Flamengo Brezilya Serie A Spor Smart

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