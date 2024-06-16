Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar 16 Haziran 2024 Pazar maç takvimi ile kontrol ediliyor. EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi sürüyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Öte yandan basketbol ve voleybol maçları da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 16 Haziran 2024 maç takvimi…