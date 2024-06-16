Maç takvimi 16 Haziran 2024 Pazar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Giriş Tarihi: 16.06.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
14:04
Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Öte yandan 2024 FIVB Milleler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 16 Haziran 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar bugünkü maçlar listesi…