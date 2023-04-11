Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester City Bayern Münih maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz devi Manchester City ve Alman panzeri Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Erken final olarak nitelenen mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Manchester City'de, Phil Foden dışında eksik yok. Peki, Manchester City Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Manchester City Bayern Münih maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri hakkında tüm merak edilenler…