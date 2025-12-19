Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester City'nin fikstürü Galatasaray'a yarayacak! İngilizler Şampiyonlar Ligi ihtimalini duyurdu...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:28

Manchester City'nin fikstürü Galatasaray'a yarayacak! İngilizler Şampiyonlar Ligi ihtimalini duyurdu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City'e karşı çok kritik sınavlar verecek. Zorlu maçlar öncesinde İngiliz temsilcisi alarma geçti. Teknik direktör Pep Guardiola'nın alacağı kararlar, Cimbom'a olumlu etki edebilir. İşte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Premier Lig devi Manchester City'e konuk olacak.

28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak mücadele saat TSİ 23.00'te başlayacak.

Geçen sezon sıkıntılı sonuçlar alan Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon son haftalarda üst üste iyi sonuçlar alarak forma girdi.

CITY ALARMA GEÇTİ

Ancak sarı-kırmızılı takım ile oynayacakları mücadele öncesinde İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola, adeta kırmızı alarma geçmiş durumda.

10 MAÇA ÇIKACAK

EFL Cup yarı finaline yükselen Manchester City, yılbaşı ile 1 Şubat arasında tüm kulvarlarda tam 10 maça çıkacak.

SIKIŞIK FİKSTÜR ZORA SOKTU

Oynanacak maçlar arasında; Chelsea, Manchester United, Tottenham, EFL Cup yarı finali ilk maçı, Bodo/Glimt ve Galatasaray yer alıyor.

ROTASYON İHTİMALİ BELİRDİ

Manchester Evening News'in haberine göre teknik direktör Pep Guardiola, daha önemli maçlar için kadroda rotasyona gidebilir.

G.SARAY MAÇINA DA YANSIYABİLİR

Mavi'lerin Exeter City'ye karşı kadroda birçok değişiklik yapması beklenirken, aynı ihtimal Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için de düşünülebilir.

TUR BELİRLEYİCİ OLACAK

Habere göre City, Bodo/Glimt karşısında ilk 8'e kalmayı garantilemesi durumunda temsilcimiz ile oynayacağı maçta rotasyon yapabilir.

13 PUANI BULUNUYOR

Devler Ligi'nde 13 puanı bulunan ve 4. sırada yer alan Guardiola'nın öğrencileri, 6 maçta 4 kere galip geldi. City, bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı.

RAKİP TOTTENHAM VE LIVERPOOL

Öte yandan Manchester City, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin ardından Tottenham ve Liverpool ile karşı karşıya gelecek.