Mauro Icardi’nin gündem olan görüntüleri ortaya çıktı! Galatasaray’ın yıldızından şok hareket...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:35

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir mekan çıkışında taraftarlarla tartıştı. Fotoğraf sırasına giren taraftarların izdiham oluşturduğu görülürken, sarı-kırmızılı takımın golcüsünün gerginlik yaşadığı kameralara yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. İşte Icardi'nin yaşadığı o anlar...

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönüş yapan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin taraftarlarla çekilen bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla birlikte gittiği bir mekanın çıkışında kalabalık içinde kaldı.

Galatasaraylı taraftarlar, yıldız golcüyle fotoğraf çektirebilmek için izdiham yaratırken Icardi'nin ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.

Bağırışların yaşandığı kalabalıkta Icardi ile grup içerisinden bir taraftarın tartışma yaşadığı da iddia edildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ:

Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı!

Olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, sosyal medya yayılan görüntüler kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.