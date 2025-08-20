Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ve çocuğuyla birlikte bulunduğu yerden ayrılırken tatsız bir olay yaşandı. Yaşanan yoğun ilgi sonucunda, çocuğunun zarar görmek üzere olması sonrasında, bir kişiye kafa atma hareketi yapan Mauro Icardi'nin görüntüleri gündem oldu.