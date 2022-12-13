ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE EKRANI! Arjantin ile Hırvatistan bu akşam finale çıkmak için kıran kırana mücadele verecek. Kazanan takım, Fransa-Fas eşleşmesinin galibiyle dev finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak? İşte Arjantin Hırvatistan canlı izle ekranı