2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Bu akşam Messi önderliğinde Arjantin, Son Dünya Kupası finalisti Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler, 'Arjantin Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda olacak' soruları araştırılıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1 ile canlı izle ekranı