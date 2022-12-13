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Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:26

MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Bu akşam Messi önderliğinde Arjantin, Son Dünya Kupası finalisti Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler, 'Arjantin Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda olacak' soruları araştırılıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1 ile canlı izle ekranı

MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE EKRANI! Arjantin ile Hırvatistan bu akşam finale çıkmak için kıran kırana mücadele verecek. Kazanan takım, Fransa-Fas eşleşmesinin galibiyle dev finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak? İşte Arjantin Hırvatistan canlı izle ekranı

MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arjantin Hırvatistan maçı bu akşam saatler 22.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Lusail Stadı'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranlarında naklen ve canlı yayınlanacak.

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MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

Arjantin-Hırvatistan muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

Düdük Daniele Orsato'ta

Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

MESSİ Mİ MODRİC Mİ? Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı

3. kez karşı karşıya gelecekler

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

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