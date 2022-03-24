Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:36

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil'e süresiz kadro dışı şoku!

Fenerbahçe'nin büyük yankı uyandırdığı transferi Mesut Özil, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklamasıyla gündeme geldi. Konyaspor maçında ilk 11'le sahaya çıkan yıldız futbolcu ardındna ise ilk yarı bitmeden oyundan alınmıştı. Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı. Bu noktada ise "Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?" sorusu futbol camiasının gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sarı lacivertli takıma gönül veren vatandaşlar şok kararın detaylarını merak ediyor. Peki, Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...