Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil'e süresiz kadro dışı şoku!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:36

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil'e süresiz kadro dışı şoku!

Fenerbahçe'nin büyük yankı uyandırdığı transferi Mesut Özil, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklamasıyla gündeme geldi. Konyaspor maçında ilk 11'le sahaya çıkan yıldız futbolcu ardındna ise ilk yarı bitmeden oyundan alınmıştı. Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı. Bu noktada ise "Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?" sorusu futbol camiasının gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sarı lacivertli takıma gönül veren vatandaşlar şok kararın detaylarını merak ediyor. Peki, Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil’e süresiz kadro dışı şoku!

Arsenal takımından büyük bir yankı uyandırarak Fenerbahçe'de forma giyen 10 Numaralı futbolcu Mesut Özil'e kadro dışı kararı futbolseverleri şoke etti. Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını ifade ederken öte yandan binlerce taraftar ve futbolsever olayla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? İşte Mesut Özil'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına ilişkin detaylar...

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil’e süresiz kadro dışı şoku!

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil’e süresiz kadro dışı şoku!

Takım ile idmana çıkamayacak olan iki futbolcu da çalışmalarını ayrı olarak sürdürecek.

Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil’e süresiz kadro dışı şoku!

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından iddiaya göre; Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı, ne zaman dönecek? Mesut Özil’e süresiz kadro dışı şoku!

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a ,' Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek.' diyerek tepkisini ortaya koydu.

SON DAKİKA