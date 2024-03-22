Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maç yapacak. Bu nedenle liglere ara verildi. Milli ara 18 Mart'ta başlamasıyla birlikte oyuncular milli takımlarının kamplarına katıldı. Milli aranın sona ereceği tarih belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken 31. hafta fikstürü paylaşılmıştı. Peki Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih hakkında detaylar…