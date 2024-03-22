Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de maçların başlangıç saatleri henüz açıklanmadı. 31. haftanın programı şu şekilde;
03.04.2024 Galatasaray A.Ş. - Atakaş Hatayspor
03.04.2024 Yılport Samsunspor - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol
03.04.2024 Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa A.Ş.
03.04.2024 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Corendon Alanyaspor
03.04.2024 Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.
03.04.2024 Ems Yapı Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük
03.04.2024 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor A.Ş
03.04.2024 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Beşiktaş A.Ş.
03.04.2024 Bıtexen Antalyaspor - Mke Ankaragücü
03.04.2024 İstanbulspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.