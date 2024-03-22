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Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:04

Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

Milli ara bitiş tarihi 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları nedeniyle liglere ara verildi. 18 Mart'ta başlayan aranın ne zaman biteceği merak ediliyor. Milli maçların ardından 31 Mart'ta yerel seçimler düzenlenecek. Bu sebeple maçların hangi tarihte başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih…

Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maç yapacak. Bu nedenle liglere ara verildi. Milli ara 18 Mart'ta başlamasıyla birlikte oyuncular milli takımlarının kamplarına katıldı. Milli aranın sona ereceği tarih belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken 31. hafta fikstürü paylaşılmıştı. Peki Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih hakkında detaylar…

Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Ay yıldızlılar, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Mililer, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak.

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Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK, LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millli ara, 18 Mart tarihi itibarıyla başladı. Hazırlık maçlarının ardından liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bilindiği üzere 31 Mart Pazar günü Türkiye Yerel Seçimleri gerçekleşecek. Bu sebeple ligler, seçim sonrası başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında açıklanan fikstüre göre, 31. hafta karşılaşmaları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024

SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de maçların başlangıç saatleri henüz açıklanmadı. 31. haftanın programı şu şekilde;

03.04.2024 Galatasaray A.Ş. - Atakaş Hatayspor

03.04.2024 Yılport Samsunspor - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol

03.04.2024 Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa A.Ş.

03.04.2024 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Corendon Alanyaspor

03.04.2024 Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.

03.04.2024 Ems Yapı Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük

03.04.2024 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor A.Ş

03.04.2024 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Beşiktaş A.Ş.

03.04.2024 Bıtexen Antalyaspor - Mke Ankaragücü

03.04.2024 İstanbulspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.

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