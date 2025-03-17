MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!
KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),
ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
FORVET:
Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).