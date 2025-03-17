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Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:38

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak ilk maç, milli takım için büyük bir fırsat. Ev sahibi avantajını kullanarak bu zorlu mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen milliler, Macaristan'a karşı başarılı bir sonuç almak istiyor. Rövanş maçı ise Macaristan'da oynanacak. Futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın kanalını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü...

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

Uluslar B Ligi'nde play-off bileti alarak önemli bir fırsat yakalayan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçı evinde oynanacak olan milliler, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini yenmeyi ve A Ligi'ne yükselme hedefini bir adım daha gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı 2025...

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşması Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

FORVET:

Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye