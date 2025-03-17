MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi fikstürü

Uluslar B Ligi'nde play-off bileti alarak önemli bir fırsat yakalayan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçı evinde oynanacak olan milliler, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini yenmeyi ve A Ligi'ne yükselme hedefini bir adım daha gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı 2025...