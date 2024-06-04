Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
19:11
MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle
A Milli futbol Takımımız, EURO 2024 maçları öncesinde hazırlık maçı olarak İtalya ile mücadele edecek. Bu maçı izlemek isteyen futbol severler "İtalya Türkiye maçı canlı izle" ekranının başında yer aldılar. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran -4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli futbol takımımız bugün İtalya ile karşılaşıyor. İtalya Türkiye maçı maçı hangi kanalda? İşte İtalya Türkiye maçı canlı izle, şifresiz, kesintisiz HD!