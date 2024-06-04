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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:11

MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

A Milli futbol Takımımız, EURO 2024 maçları öncesinde hazırlık maçı olarak İtalya ile mücadele edecek. Bu maçı izlemek isteyen futbol severler "İtalya Türkiye maçı canlı izle" ekranının başında yer aldılar. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran -4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli futbol takımımız bugün İtalya ile karşılaşıyor. İtalya Türkiye maçı maçı hangi kanalda? İşte İtalya Türkiye maçı canlı izle, şifresiz, kesintisiz HD!

MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

Türkiye, İtalya ile Euro 2024 hazırlık maçına çıkacak. A Milli futbol takımımızın hazırlık maçını heyecanla bekleyen futbolseverler İtalya Türkiye canlı izle araştırmalarına başladı. İşte İtalya Türkiye hazırlık maçı canlı kesintisiz HD izle

MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

İTALYA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye hazırlık maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

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MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

İtalya-Türkiye mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE EKRANI! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz, canlı izle

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini, Raspadori, Retegui.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Kaan, Cenk, Hakan, Salih, İrfan Can, Yunus, Kenan, Barış

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