Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Chelsea, Manchester City ve Liverpool'u eleyerek kupaya uzanan Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile müthiş bir başarıya imza attı. Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'ni 4. kez kazanan ilk teknik direktör oldu.