Giriş Tarihi: 29.05.2022 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
12:40
Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...
Dün Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, rakibi Liverpool'u Vinicius Jr.'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve 14. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise bu sezon hüsran yaşamaya devam ediyor. Salah dünkü maçta da gole yaklaşmış fakat kaleci Courtois izin vermemişti. İşte Mohamed Salah'ın 4 ayda 4. kez yaşadığı hüsran...