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Haberler Galeri Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 12:40

Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

Dün Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, rakibi Liverpool'u Vinicius Jr.'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve 14. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise bu sezon hüsran yaşamaya devam ediyor. Salah dünkü maçta da gole yaklaşmış fakat kaleci Courtois izin vermemişti. İşte Mohamed Salah'ın 4 ayda 4. kez yaşadığı hüsran...

Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ REAL MADRİD

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan finalde Real Madrid, 59. dakikada Brezilyalı yıldızı Vinicius JR'ın attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Chelsea, Manchester City ve Liverpool'u eleyerek kupaya uzanan Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile müthiş bir başarıya imza attı. Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'ni 4. kez kazanan ilk teknik direktör oldu.

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Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

Şampiyonlar Ligi kupasını 14. kez müzesine götüren Real Madrid'de bu sezon Benzema ve Vinicius Jr. gösterdikleri performansla dikkat çeken isimler oldu.

Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

Liverpool ise bu sezo Premier Lig şampiyonluğu Manchester City'e kaptırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de Real Madrid'e kaptırdı.

Mohamed Salah hüsran yaşamaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi finali sonrası dört ayda dört kupa...

FA Cup'ı kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İnter'i, çeyrek finalde Benfica'yı ve yarı finalde ise Villarreal'i eleyerek finalde Real Madrid'e kaybetti.

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