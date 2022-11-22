Mohammed Al Owais hayatı ve kariyeri ile gündemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası turnuvasında bugün Suudi Arabistan ile Arjantin karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, Mohammed Al Owais kimdir? Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte tüm merak edilenler…