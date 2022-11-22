Mohammed Al Owais kimdir? Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

MOHAMMED AL OWAİS KİMDİR?

Mohammed Al Owais ya da diğer bir ifade ile Muhammed el-Uveys, 10 Ekim 1991 tarihinde Suudi Arabistan'ın El Hasa kentinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Eş-Şebab kulübünde başlayan Mohammed Al Owais, 2017 yılında ise El-Ehli takımına transfer oldu.