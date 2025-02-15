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Haberler Galeri Galatasaray'dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:08

Galatasaray'dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata sakatlık sonrası sağlık durumu ile gündemde. Süper Lig'de Rizespor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılılar gelecek hafta Avrupa'da rövanş maçına da çıkacak. Önemli karşılaşmalar öncesi futbolcunun sakatlığı hakkında kulüpten açıklama geldi. Peki; Morata sakatlandı mı, derbide var mı, kaç hafta yok açıklandı mı?

Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

Morata sakatlık haberleri ile gündemde. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan ünlü futbolcu taraftarın gündemindeydi. Yeni transferin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı en çok merak edilenler arasında. İşte, Alvaro Morata sağlık durumu

Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

MORATA SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlık yaşayan Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi.

Hastanede sakatlık tespit edildi:

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Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

ALVARO MORATA SAĞLIK DURUMU

Galatasaray'dan gelen açıklama şöyle:

"Álvaro Morata'nın hastanede çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

MORATA RİZESPOR VE FENERBAHÇE DERBİSİNDE VAR MI?

Galatasaray'ın aktardığı üzere ünlü futbolcunun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibinden herhangi bir zaman verilmedi.

Morata ile ilgili "yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." açıklaması yapıldı.

Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

Galatasaray'ın önünde Rizespor, AZ Alkmaar rövanşı ve Fenerbahçe derbisi yer alıyor. Morata'nın ilk karşılaşma olan Rizespor maçında dinlenmesi beklenenler arasında.

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