Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
14:08
Galatasaray'dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata sakatlık sonrası sağlık durumu ile gündemde. Süper Lig'de Rizespor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılılar gelecek hafta Avrupa'da rövanş maçına da çıkacak. Önemli karşılaşmalar öncesi futbolcunun sakatlığı hakkında kulüpten açıklama geldi. Peki; Morata sakatlandı mı, derbide var mı, kaç hafta yok açıklandı mı?