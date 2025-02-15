Galatasaray’dan Morata sakatlığı hakkında açıklama! Alvaro Morata sağlık durumu nasıl, Rize ve Fenerbahçe maçında var mı?

MORATA RİZESPOR VE FENERBAHÇE DERBİSİNDE VAR MI?

Galatasaray'ın aktardığı üzere ünlü futbolcunun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibinden herhangi bir zaman verilmedi.

Morata ile ilgili "yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." açıklaması yapıldı.