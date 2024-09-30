Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
14:12
Mourinho'nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında "Eksantrik davranış"
Geçtiğimiz akşam Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-0 galibiyetle döndü. Mücadeleye Jose Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Maçın 78. Dakikasında Edin Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılınca çılgına dönen dünyaca ünlü teknik adam dizüstü bilgisayarında pozisyon anını yayıncı kameranın önüne yerleştirdi. Bu hareketi ise Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Mourinho'nun o hareketinin dünya basınındaki yeri…