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Haberler Galeri Mourinho'nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında "Eksantrik davranış"
Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 14:12

Mourinho'nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında "Eksantrik davranış"

Geçtiğimiz akşam Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-0 galibiyetle döndü. Mücadeleye Jose Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Maçın 78. Dakikasında Edin Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılınca çılgına dönen dünyaca ünlü teknik adam dizüstü bilgisayarında pozisyon anını yayıncı kameranın önüne yerleştirdi. Bu hareketi ise Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Mourinho'nun o hareketinin dünya basınındaki yeri…

Mourinho’nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Eksantrik davranış

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ve Fenerbahçe mücadelesi sarı lacivertli takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken müsabakaya damga vuran hareket dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'dan geldi. Öyle ki, Mourinho'nun sıradışı tepkisi dünya basınında da çok konuşuldu. İşte detaylar.

Mourinho’nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Eksantrik davranış

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, kulüp efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekibi 2-0 mağlup ederek ligde puanını 16'ya yükseltti.

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Mourinho’nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Eksantrik davranış

7. haftaya girilirken lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 5 puanlık bir fark bulunuyordu. Galatasaray'ın cumartesi akşamı evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması ve Kanarya'nın kazanmasının ardından aradaki fark 3 puana indi.

Mourinho’nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Eksantrik davranış

KAMERANIN ÖNÜNE LAPTOP KOYDU SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun golünün ofsayt nedeniyle sayılmamasının ardından hakemlere yönelik ilginç bir protesto gerçekleştirdi.

Mourinho’nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Eksantrik davranış

Yedek kulübesinde maçı takip ettiği dizüstü bilgisayarı alan Jose Mourinho, bilgisayarı yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koydu. Jose, Dzeko'nun ofsaytta olmadığını göstermek için bu eylemi gerçekleştirdi.

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