Mourinho'nun o hareketi Avrupa basınını ayağa kaldırdı! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında "Eksantrik davranış"

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ve Fenerbahçe mücadelesi sarı lacivertli takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken müsabakaya damga vuran hareket dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'dan geldi. Öyle ki, Mourinho'nun sıradışı tepkisi dünya basınında da çok konuşuldu. İşte detaylar.