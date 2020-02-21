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Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Galatasaray geçtiğimiz günlerde genç yıldızı Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini reddetmesiyle sarsılmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren dillendirilen durumun doğru olduğunu teyit etmiş oldu. Genç yıldız için sert eleştirilerin yapıldığı açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Yurt dışına gideceği konuşulan Mustafa Kapı için ezeli rakip devreye girdi...