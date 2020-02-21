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ezeli rakibe gidiyor!

Galatasaray geçtiğimiz günlerde genç yıldızı Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini reddetmesiyle sarsılmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren dillendirilen durumun doğru olduğunu teyit etmiş oldu. Genç yıldız için sert eleştirilerin yapıldığı açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Yurt dışına gideceği konuşulan Mustafa Kapı için ezeli rakip devreye girdi...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 10:05
Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde 'ın ile ilgili attığı tweet, bir anda gündemi sarstı. Sarı-kırmızılılar, taraftarların oldukça yüksek beklenti içinde olduğu 'nın sözleşme yenilemeyi reddettiğini duyurdu.

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen , sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Denizlispor alt yapısından yetiştikten sonra 2014'te Florya'nın yolunu tutan 'nın yeni sözleşmeye imza atmaması şaşkınlıkla karşılandı.

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Kapı, henüz 14 yaşındayken 'ın eski teknik direktörü Riekerink döneminde A takım idmanlarına alınmıştı.

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

SİVASSPOR MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

, 'in 17. haftasında 'u 4-2 mağlup ederken, 90+4. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki adeta geceye damgasını vuran isim olmuştu.

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

Sivasspor maçında oyuna giren , böylelikle A Takımı forması giyen en genç oyuncu ünvanını Emre Belözoğlu'ndan almış oldu.

Mustafa Kapı ezeli rakibe gidiyor!

BEŞİKTAŞ İDDİALARI!

ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve bırakılan için iddiaları konuşulmaya başlandı.

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