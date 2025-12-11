NEFESLER TUTULDU! Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa sahnesinde yoluna devam eden Fenerbahçe, zorlu Brann deplasmanında sahne alacak. Futbolseverler, temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki bu önemli sınavının ayrıntılarını merak ediyor. Maç programı, saat bilgisi ve yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. Peki Brann–Fenerbahçe karşılaşması hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekranlara gelecek?