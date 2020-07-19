Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O yıldızlara şok sözler! "Galatasaray'a veda ediyorsunuz"

O yıldızlara şok sözler! "'a veda ediyorsunuz"

'in 33. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşma 3-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı ve bu skorla Aslan, 8 maç sonra galip gelmiş oldu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirirken oldukça ilginç ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 08:23
O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

SERKAN KORKMAZ - BAŞARI!

Çok zor bir maçtı herkes için. En çok da izleyenler açısından zordu. 'ün, Beto'nun hatasından faydalanarak attığı golde VAR'ın devreye girmesi de, ikinci yarının başında Feghouli'nin yerde kalmasıyla Gençerler'in çaldığı penaltı düdüğü de doğruydu...

O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

Fakat kitaba hayli uygun görünen bu iki karar da tam tersi şekilde çıkabilirdi ki; şahsen, Adem'in golünün verilmesinin ve Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale için "devam" denmesinin daha doğru kararlar olacağını sanmaktayım. Avrupa'nın en önemli liglerindeki hakem yorumları bu tip ikircikli pozisyonlarda "oyunun ruhu"nu gözetmekte. Benim açımdan "oyunun ruhu", Beto'nun hatasını ve Feghouli'nin penaltı kazanma coşkusunu bu denli ödüllendirmemeliydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

Karantinadan en kötü futbolla dönerek, en kötü sonuçları elde eden iki takımın mücadelesi, ancak Saracchi'nin güzel golünden sonra biraz(cık) keyif verdi. Napoleoni'nin iptal edilen golünü ayrıca konuşmak istiyorum. Ortayı yapan Halil, ölçüyor, biçiyor, ayak içi ile kesiyor ve topa vurduktan sonra topun gidişini izlerken havaya kalkan ayağı aşağı iniyor, Saracchi'nin ayağı o esnada Halil'in ayağının indiği bölgeye geliyor.

O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

Saracchi'nin o pozisyonda ciddi bir sakatlık yaşamamış olması büyük şans ama -bence-faul yok. Futbolu, futbolun kurallarını ve ruhunu bilmek, hakem kararları açısından da, VAR uygulamaları için de hayati önem arz ediyor.

O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

"TÜM GEZEGENDE DERS KONUSU OLARAK KULLANILMASINI İSTİYORUM"

Dün akşamki karşılaşmanın pozisyonlarının tüm gezegende "ders" konusu olarak hakem eğitimlerinde kullanılmasını öneriyorum. Eminim ki çok keyifli tartışmalar, istişareler ışığında hakemlere fayda sağlayacaktır. , aynı penaltıyı farklı iki kişiyle kaçırmasına rağmen sonrasında bulduğu iki şık golle kazanarak Avrupa umutlarını diri tutmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımının, çok uzun süredir başarabildiği tek şey de zaten bu... Diğer sarı-kırmızılılar için de bir cümle; önümüzdeki sezonun planlamasını doğru yapmak, yeni stada ve köklü camiaya layık olmak zorundalar. Şu anki durumları, potansiyellerine göre hiç iç açıcı değil.

O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

LEVENT TÜZEMEN - TERİM FAKTÖRÜ

Galatasaraylı oyuncuların yaptığı pas hataları izleyenlerin sinir katsayılarını kesin yükseltiyordur. Büyük takım oyuncusu bu kadar mı dikkatsiz olur? Muslera'nın rolüne soyunan kaleci Okan'la başlayan rakibe pas atma disiplinsizliği Mariano, Marcao, Seri, ve ile tavan yaptı. 'in eski hali olsaydı krizleri çözer ve anında kulübeden Mariano'yu fena haşlardı.

O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

"İLK 11'DE OYNATMAK BÜYÜK HATAYDI"

Bu arada kulübe ihtar çeken ve haftaya sözleşmesi biten Mariano'yu ilk 11'de oynatmak büyük hataydı. 'nin yakaladığı atakların hepsini Galatasaraylı oyuncular hazırladı. Gönülsüz oynayan Feghouli bir pozisyonda kontrol etmesi gereken topa acele vurunca golü kaçırdı. Ancak Cezayirli oyuncunun şahane gol pasını Emre Akbaba resmen harcadı. Emre topu önüne alabilir ya da şut atmadan önce çevre kontrolü yapabilirdi. Adem'in attığı golde Beto'ya yaptığı faulü VAR'da Zorbay Küçük iyi yakaladı. Ama Mossoro'nun havaya yükselen Adem'i itmesi penaltıydı.

SON DAKİKA