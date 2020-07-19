O yıldızlara şok sözler! Galatasaray'a veda ediyorsunuz

"TÜM GEZEGENDE DERS KONUSU OLARAK KULLANILMASINI İSTİYORUM"

Dün akşamki karşılaşmanın pozisyonlarının tüm gezegende "ders" konusu olarak hakem eğitimlerinde kullanılmasını öneriyorum. Eminim ki çok keyifli tartışmalar, istişareler ışığında hakemlere fayda sağlayacaktır. Galatasaray, aynı penaltıyı farklı iki kişiyle kaçırmasına rağmen sonrasında bulduğu iki şık golle kazanarak Avrupa umutlarını diri tutmayı başardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının, çok uzun süredir başarabildiği tek şey de zaten bu... Diğer sarı-kırmızılılar için de bir cümle; önümüzdeki sezonun planlamasını doğru yapmak, yeni stada ve köklü camiaya layık olmak zorundalar. Şu anki durumları, potansiyellerine göre hiç iç açıcı değil.