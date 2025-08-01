Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
10:23
Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının tümünü kazanan Galatasaray'da moraller yerinde. Yılın transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dün akşam A Spor ekranlarında Galatasaray gündemine yönelik dikkat çeken cevaplar verdi. Tecrübeli teknik adam, transfer gündeminde olan Ederson, Enzo Millot, Kim Min-Jae ve daha birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. İşte gündem olan o sözler...