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Haberler Galeri Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:23

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının tümünü kazanan Galatasaray'da moraller yerinde. Yılın transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dün akşam A Spor ekranlarında Galatasaray gündemine yönelik dikkat çeken cevaplar verdi. Tecrübeli teknik adam, transfer gündeminde olan Ederson, Enzo Millot, Kim Min-Jae ve daha birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. İşte gündem olan o sözler...

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

Galatasaray ile ligde üst üste 3 kez şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, dün akşam A Spor'un özel konuğu oldu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın gündeminde olan isimler ve konular hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!

"GALATASARAY HERKESİN GELMEK İSTEDİĞİ BİR TAKIM OLDU"

'Gündem Özel' programında, Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde, Ender Bilgin ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam transferlerle ilgili bilgiler verirken şunları söyledi: "Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor. Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi bizim için çok değerli. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geldik. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. Şimdi 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Benim hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek."

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Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"OSIMHEN'E 3 HAFTA ÖNCE ÇALIŞMA PROGRAMINI GÖNDERDİM"

"Osimhen, 'Galatasaray'a geleceğim' dedikten sonra, 2.5-3 hafta önce çalışma programı verdik. Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Gerçekten önemli bir transfer. Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye düşünüyoruz... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60- 70-80'e transfer oldu."

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"HİÇBİRİ OSIMHEN'İN SEVİYESİNDE DEĞİL"

"Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon Euro üstü... İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor. Onu hazırlayıp lige çok güçlü hazırlanacağız. Lig lokomotif, çok önemli. Avrupa'da çok önemli başarılar kazanabilirsiniz ama Türkiye'de de başarı kazanmanız gerekiyor."

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..."

"EDERSON MALİYETLİ BİR TRANSFER, BAKIYORUZ..."

Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Görüştüğümüz kaleciler var. Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır mı, ayrılmaz mı, bakıyoruz. Manchester City bir kaleci transferi yaptı. O da James Trafford… Bizim listemizdeydi. Bundan sonra ana hedefimiz kaleci ve savunma transferi…

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"ENZO İLE İLGİLENİYORUZ KİM MİN-JAE PAHALI!"

"Kim Min-Jae'nin Bayern'den ayrılacağını biliyorum. Maliyeti çok yüksek. Görüşmemiz olmadı. Enzo Millot'u beğeniyorum. Geçen sene de onu takip etmiştik, ilgimiz olmuştu. İyi ve genç bir oyuncu, yetenekli. Atletico Madrid'le de ismi geçiyor."

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"CUESTA&NELSSON GİDECEK"

"Victor Nelsson'un menajeriyle görüştük, takım arıyorlar ama henüz gelen teklif yok. Gelecek yıl bizimle olmayacak. Cuesta ile ilgilenen kulüpler var, görüşmeler sürüyor. Morata'ya teklif var. Başkanımız karar verecek. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Yunus, Günay gibi Türk oyuncular bizim için çok değerli. Özellikle Günay takımın gizli kaptanlarından."

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"G.SARAY'IN EFSANESİ OLARAK..."

11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim."

Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

"Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı."