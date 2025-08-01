Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıkladı! Ederson, Enzo Millot ve Osimhen sözleri gündem oldu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!

"GALATASARAY HERKESİN GELMEK İSTEDİĞİ BİR TAKIM OLDU"

'Gündem Özel' programında, Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde, Ender Bilgin ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam transferlerle ilgili bilgiler verirken şunları söyledi: "Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor. Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi bizim için çok değerli. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geldik. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. Şimdi 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Benim hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek."